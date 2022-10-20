"Оптимизма не вызывает": Полянский оценил возможности продления "зерновой сделки"

Перспективы продления зерновой сделки выглядят не слишком оптимистичными, считает первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат заявил, что часть договорённостей по экспорту продовольствия и удобрений из РФ исполняются вовсе не так, как договорённости по украинскому зерну.

Как отметил Полянский, Москва от зерновой сделки пока получила "очень мало". Вместе с тем не исполняются вещи, "которые были обещаны" России, — поэтому, по словам заместителя постпреда, практические результаты и оказались очень скромными.

"Мы ожидаем, что будет исполняться то, что нам обещалось во второй части сделки, то, чем пренебрегают западные страны. Мы хотим, чтобы наша часть сделки исполнялась так же, как украинская", — подчеркнул Полянский, передаёт РИА "Новости".