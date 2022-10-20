В США раскрыли, почему жители России поддерживают Путина

Российские граждане поддерживают президента Владимира Путина из-за негативного отношения к России со стороны Запада. К такому выводу пришёл бывший американский постпред при НАТО Роберт Хантер.

"Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет", — написал он в статье для The Washington Post.

По мнению автора, стремление Запада "наказать" Россию после распада СССР "разожгло национальное недовольство". Хантер привёл в примеры действия США против РФ: он напомнил, как Вашингтон вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, как развернул системы ПРО в Центральной Европе, как выразил намерение на саммите НАТО в 2008 году расширить альянс за счёт Украины и Грузии.

Свой материал автор The Washington Post завершил призывом проявить "должное уважение к русскому народу" и предоставить России "достойное место в мире".