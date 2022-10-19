НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 17:48

Бывший посол США в СССР Мэтлок призвал Украину смириться с потерей территорий

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft, призвал власти Украины смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для завершения конфликта.

"Украина, даже при поддержке НАТО, не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года", — подчеркнул дипломат в материале.

По его словам, нынешние цели украинского правительства являются невыполнимыми, так как попытки вернуть территории могут привести к развитию эскалации и достаточно печальным последствиям для Киева. Единственный способ прекратить конфликт — начало переговоров, и надавить на Украину должны власти США, уверяет Мэтлок.

Эрдоган призвал Зеленского урегулировать конфликт с Россией путём переговоров

Эрдоган призвал Зеленского урегулировать конфликт с Россией путём переговоров

Ранее Лайф рассказывал, что заявление президента России Владимира Путина о риске глобальной катастрофы при прямом столкновении РФ и НАТО вызвало поддержку среди читателей британской газеты Daily Mail.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров