Эрдоган призвал Зеленского урегулировать конфликт с Россией путём переговоров

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых призвал его сохранить возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Детали беседы приводятся в Twitter -аккаунте канцелярии турецкого президента.

"Обсуждались последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах. Он подчеркнул, что готов внести любой необходимый вклад в обеспечение переговорного процесса", — сказано в сообщении.