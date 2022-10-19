Эрдоган призвал Зеленского урегулировать конфликт с Россией путём переговоров
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото © shutterstock, © Getty Images / Alexey Furman
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых призвал его сохранить возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Детали беседы приводятся в Twitter-аккаунте канцелярии турецкого президента.
"Обсуждались последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах. Он подчеркнул, что готов внести любой необходимый вклад в обеспечение переговорного процесса", — сказано в сообщении.
Эрдоган уже несколько месяцев выступает с заявлениями о необходимости переговоров между Путиным и Зеленским. Например, в августе он предложил украинскому президенту провести такую встречу в Турции. А 20 сентября Эрдоган признался, что сохраняет надежду на личную встречу Путина и Зеленского. По словам турецкого лидера, он прислушивается к обеим сторонам. Спустя несколько дней Эрдоган повторно озвучил свои намерения.