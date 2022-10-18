В Турции заявили об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского
Представитель Эрдогана Калын: Предпосылок к встрече Путина с Зеленским нет
Предпосылки к встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Турции в настоящий момент отсутствуют. Представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала A-Haber предположил, что конфликт в Незалежной может затянуться.
"На данный момент таких предпосылок нет", — сказал он.
Представитель турецкого лидера подчеркнул, что предложение Эрдогана о встрече российского и украинского президентов по-прежнему в силе, но, вероятно, Путин смотрит на данную перспективу отрицательно после решения о проведении референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. При этом, продолжил Калын, Киев заявил, что вести переговоры не будет до тех пор, пока "не прекратится аннексия". Представитель Эрдогана предположил, что конфликт на Украине может затянуться. При этом Турция — единственная страна, которая прилагает усилия для мирного урегулирования на территории Незалежной, отметил он.
Эрдоган уже несколько месяцев выступает с заявлениями о необходимости переговоров между Путиным и Зеленским. Например, в августе он предложил украинскому президенту провести такую встречу в Турции. А 20 сентября Эрдоган признался, что сохраняет надежду на личную встречу Путина и Зеленского. По словам турецкого лидера, он прислушивается к обеим сторонам. Спустя несколько дней Эрдоган повторно озвучил свои намерения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта. После этого жители Германии назвали украинского лидера марионеткой.
Getty Images / Alexey Furman, © ТАСС / Михаил Терещенко