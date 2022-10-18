В Турции заявили об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского

Представитель турецкого лидера подчеркнул, что предложение Эрдогана о встрече российского и украинского президентов по-прежнему в силе, но, вероятно, Путин смотрит на данную перспективу отрицательно после решения о проведении референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. При этом, продолжил Калын, Киев заявил, что вести переговоры не будет до тех пор, пока "не прекратится аннексия". Представитель Эрдогана предположил, что конфликт на Украине может затянуться. При этом Турция — единственная страна, которая прилагает усилия для мирного урегулирования на территории Незалежной, отметил он.