"Всё мы делаем правильно": Блокировку аккаунтов Совфеда в YouTube назвали высшей оценкой работы парламента

Блокировка аккаунтов Совета Федерации в YouTube не повлияет на работу парламента. Об этом в беседе с RT заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она расценила данный шаг как очередное проявление информационной войны против РФ. Ковитиди убеждена, что интернет-гиганты в западных странах послушно выполняют поручения "недругов России".

"Блокировкой противники поставили пятёрку работе сенаторов, поскольку подобного рода антироссийские проявления свидетельствуют о том, что всё мы в Совете Федерации делаем правильно", — подчеркнула она.