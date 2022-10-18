"Всё мы делаем правильно": Блокировку аккаунтов Совфеда в YouTube назвали высшей оценкой работы парламента
Сенатор Ковитиди: Блокировка аккаунтов Совфеда в YouTube не повлияет на работу парламента
Блокировка аккаунтов Совета Федерации в YouTube не повлияет на работу парламента. Об этом в беседе с RT заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Она расценила данный шаг как очередное проявление информационной войны против РФ. Ковитиди убеждена, что интернет-гиганты в западных странах послушно выполняют поручения "недругов России".
"Блокировкой противники поставили пятёрку работе сенаторов, поскольку подобного рода антироссийские проявления свидетельствуют о том, что всё мы в Совете Федерации делаем правильно", — подчеркнула она.
Напомним, ранее сегодня Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube, вся информация удалена без возможности восстановления. Верхняя палата парламента присутствовала на видеохостинге более восьми лет, на каналах было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Как отметил позже сенатор Андрей Клишас, это решение не приведёт к блокировке площадки.
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