В Минцифры заверили, что планов по блокировке YouTube в РФ нет

В России по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг YouTube на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"28 сентября (глава министерства. — Прим. Лайфа) Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами заявлял: "У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube". Это заявление пока остаётся самым актуальным, новой информации нет", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube, вся информация удалена без возможности восстановления. Верхняя палата парламента присутствовала на видеохостинге более восьми лет, на каналах было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Как отметил позже сенатор Андрей Клишас, это решение не приведёт к блокировке площадки.