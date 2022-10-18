Авиаэксперты дали оценку действиям экипажа Су-34, рухнувшего у многоэтажки в Ейске
Авиаэксперт Краснопёров: Лётчики Су-34 в Ейске до последнего пытались отвести самолёт
Лётчики разбившегося в Ейске самолёта до самого конца пытались отвести его от жилой застройки, но им это не удалось. Так считает военный аналитик, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров. Он предположил, что у самолёта на взлёте отказал и загорелся один из двигателей.
"Тут произошёл именно пожар на взлёте, экипаж пытался потушить его системой пожаротушения. Однако открытое горение остановить не удалось, оно распространилось дальше, и, возможно, пережгло систему управления самолётом, линию. Ребята, судя по видео, до самого конца пытались отвернуть машину от жилой застройки, но не получилось", — отметил Краснопёров в интервью РИА ФАН.
Он также считает, что взрывы во время падения не говорят о том, что в Су-34 были боеприпасы. Взорваться, например, могли машины, которые стояли во дворе дома.
В свою очередь руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что у пилотов не было возможности избежать столкновения с домом, поскольку высота и скорость были низкими.
"Всё-таки если бы это было на другом этапе полёта, когда есть запас высоты, запас скорости, там даже можно при отказе двух двигателей ещё маневрировать, уводить самолёт. Но если самолёт только взлетает и у него недостаточно скорости и высоты, да ещё полные баки тяжёлые, то здесь практически не было вообще ни времени, ни возможности куда-то его увести. Поэтому здесь только расследование покажет", — рассказал Гусаров изданию "Газета.ru".
Как писал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям, которые потеряли близких при крушении самолёта.
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