Авиаэксперты дали оценку действиям экипажа Су-34, рухнувшего у многоэтажки в Ейске

Лётчики разбившегося в Ейске самолёта до самого конца пытались отвести его от жилой застройки, но им это не удалось. Так считает военный аналитик, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров. Он предположил, что у самолёта на взлёте отказал и загорелся один из двигателей.

"Тут произошёл именно пожар на взлёте, экипаж пытался потушить его системой пожаротушения. Однако открытое горение остановить не удалось, оно распространилось дальше, и, возможно, пережгло систему управления самолётом, линию. Ребята, судя по видео, до самого конца пытались отвернуть машину от жилой застройки, но не получилось", — отметил Краснопёров в интервью РИА ФАН.

Он также считает, что взрывы во время падения не говорят о том, что в Су-34 были боеприпасы. Взорваться, например, могли машины, которые стояли во дворе дома.

В свою очередь руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что у пилотов не было возможности избежать столкновения с домом, поскольку высота и скорость были низкими.