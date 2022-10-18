ВС РФ отбили атаку ВСУ в направлении Брускинского, уничтожив более 90 украинских бойцов
Российские военные отбили атаку ВСУ, которые пытались совершить прорыв в направлении Брускинского, уничтожив при этом более 90 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населённого пункта Брускинское в Херсонской области. Атака противника отражена", — сказал он.
Конашенков добавил, что российские артиллеристы ударили по позициям ВСУ, в результате чего военные Незалежной были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. По его словам, за сутки на данном направлении ликвидировано более 90 бойцов ВСУ, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov