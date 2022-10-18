ВС РФ отбили атаку ВСУ в направлении Брускинского, уничтожив более 90 украинских бойцов

Российские военные отбили атаку ВСУ, которые пытались совершить прорыв в направлении Брускинского, уничтожив при этом более 90 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населённого пункта Брускинское в Херсонской области. Атака противника отражена", — сказал он.

Конашенков добавил, что российские артиллеристы ударили по позициям ВСУ, в результате чего военные Незалежной были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. По его словам, за сутки на данном направлении ликвидировано более 90 бойцов ВСУ, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.