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Опубликовано 18 октября 2022, 10:56

Военные РФ поразили две артбатареи ВСУ в Херсонской области и взвод HIMARS в ДНР

Российские военные в ходе СВО поразили две артиллерийские батареи ВСУ в Херсонской области. Также ВС РФ ударили по взводу американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населённых пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.

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ТАСС / Alexei Alexandrov

Варвара Романова
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