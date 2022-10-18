Военные РФ поразили две артбатареи ВСУ в Херсонской области и взвод HIMARS в ДНР

Российские военные в ходе СВО поразили две артиллерийские батареи ВСУ в Херсонской области. Также ВС РФ ударили по взводу американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населённых пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", — сказал он.