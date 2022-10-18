ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных
В районе Кисловки в Харьковской области российские войска сорвали попытку атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. В результате противник понёс потери. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более шестидесяти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", — отметил он.
А накануне стало известно, что на Николаевско-Криворожском направлении пресечена попытка ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, украинская сторона потеряла более 100 военнослужащих.
ТАСС / Станислав Красильников