ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных

В районе Кисловки в Харьковской области российские войска сорвали попытку атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. В результате противник понёс потери. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более шестидесяти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", — отметил он.