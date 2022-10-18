Губернатор: Украинские снаряды угодили в огороды, повредили провода и ранили женщину
Губернатор Старовойт поделился подробностями обстрела приграничных сёл Курской области со стороны ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился подробностями обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По его словам, всего с украинской стороны этим утром зафиксировано шесть прилётов. К сожалению, не обошлось без раненых.
Губернатор поделился подробностями обстрела приграничных сёл Курской области со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Роман Старовойт
"Ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", — проинформировал глава региона в своём телеграм-канале.
Другие снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, некоторые удары легли в огороды. Местами оказались перебиты провода, но электроснабжение было оперативно восстановлено.
"Часть снарядов не разорвалась, сапёры их обезвредят. Прошу жителей сообщать о таких находках на телефон 112 и не трогать их руками", — обратился к местным жителям губернатор.
Ранее в Курской области было продлено действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности, на этот раз до 22 октября. Решение принято не безосновательно: украинская армия в последнее время усилила обстрелы приграничных сёл в регионе. Часто под огнём оказываются посёлки Волфино и Тёткино Глушковского района. На днях в результате обстрела ВСУ получил повреждения Горнальский Свято-Николаевский монастырь на границе с Украиной. Один из снарядов попал в Братский корпус.