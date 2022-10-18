Губернатор: Украинские снаряды угодили в огороды, повредили провода и ранили женщину

Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился подробностями обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По его словам, всего с украинской стороны этим утром зафиксировано шесть прилётов. К сожалению, не обошлось без раненых.

Губернатор поделился подробностями обстрела приграничных сёл Курской области со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", — проинформировал глава региона в своём телеграм-канале.

Другие снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, некоторые удары легли в огороды. Местами оказались перебиты провода, но электроснабжение было оперативно восстановлено.