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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 10:32
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Губернатор: Украинские снаряды угодили в огороды, повредили провода и ранили женщину

Губернатор Старовойт поделился подробностями обстрела приграничных сёл Курской области со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился подробностями обстрела приграничного посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. По его словам, всего с украинской стороны этим утром зафиксировано шесть прилётов. К сожалению, не обошлось без раненых.

Губернатор поделился подробностями обстрела приграничных сёл Курской области со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", проинформировал глава региона в своём телеграм-канале.

Другие снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, некоторые удары легли в огороды. Местами оказались перебиты провода, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

"Часть снарядов не разорвалась, сапёры их обезвредят. Прошу жителей сообщать о таких находках на телефон 112 и не трогать их руками", — обратился к местным жителям губернатор.

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Ранее в Курской области было продлено действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности, на этот раз до 22 октября. Решение принято не безосновательно: украинская армия в последнее время усилила обстрелы приграничных сёл в регионе. Часто под огнём оказываются посёлки Волфино и Тёткино Глушковского района. На днях в результате обстрела ВСУ получил повреждения Горнальский Свято-Николаевский монастырь на границе с Украиной. Один из снарядов попал в Братский корпус.

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Telegram / Роман Старовойт

Марина Калегина
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