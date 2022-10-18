ВСУ обстреливают населённые пункты Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области
Вооружённые силы Украины ведут обстрел двух населённых пунктов в Курской области, заявил глава региона Роман Старовойт. О возможных пострадавших и повреждениях пока не сообщается.
"Сейчас ВСУ ведут обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее", — написал он в телеграм-канале.
А ранее сегодня ВСУ обстреляли территорию железнодорожной станции в одном из сёл Белгородской области. Есть пострадавший, мужчина получил осколочные ранения ног. Также повреждена контактная сеть железнодорожных путей, движение поездов вынужденно приостановлено.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov