ВСУ обстреливают населённые пункты Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области

Вооружённые силы Украины ведут обстрел двух населённых пунктов в Курской области, заявил глава региона Роман Старовойт. О возможных пострадавших и повреждениях пока не сообщается.

"Сейчас ВСУ ведут обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее", — написал он в телеграм-канале.