Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о серьёзных разрушениях после ударов по городу
В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге зафиксированы серьёзные разрушения. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил мэр населённого пункта Александр Вилкул.
"Есть попадания, разрушения, разрушения серьёзные. Но пока последствия мы не комментируем", — сказал он.
Как сообщал Лайф, в Киеве утром 18 октября вновь объявили воздушную тревогу, жителей столицы призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Примерно в семь часов утра в Кривом Роге прогремели взрывы. Накануне в Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по объектам на Украине.