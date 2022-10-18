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18 октября, 08:30

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о серьёзных разрушениях после ударов по городу

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге зафиксированы серьёзные разрушения. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил мэр населённого пункта Александр Вилкул.

"Есть попадания, разрушения, разрушения серьёзные. Но пока последствия мы не комментируем", — сказал он.

В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

Как сообщал Лайф, в Киеве утром 18 октября вновь объявили воздушную тревогу, жителей столицы призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Примерно в семь часов утра в Кривом Роге прогремели взрывы. Накануне в Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по объектам на Украине.

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T.me / vilkul

Светлана Оперук

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