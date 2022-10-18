Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о серьёзных разрушениях после ударов по городу

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге зафиксированы серьёзные разрушения. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил мэр населённого пункта Александр Вилкул.

"Есть попадания, разрушения, разрушения серьёзные. Но пока последствия мы не комментируем", — сказал он.