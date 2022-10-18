ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 08:30
3089

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о серьёзных разрушениях после ударов по городу

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге зафиксированы серьёзные разрушения. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил мэр населённого пункта Александр Вилкул.

"Есть попадания, разрушения, разрушения серьёзные. Но пока последствия мы не комментируем", — сказал он.

В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения
В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

Как сообщал Лайф, в Киеве утром 18 октября вновь объявили воздушную тревогу, жителей столицы призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Примерно в семь часов утра в Кривом Роге прогремели взрывы. Накануне в Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по объектам на Украине.

BannerImage

T.me / vilkul

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar