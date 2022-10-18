НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 08:16

В Киеве и Киевской области слышны звуки автоматных очередей

В Киеве и Киевской области слышны звуки автоматной стрельбы, сообщает украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, огонь ведут Вооружённые силы Украины. Причины пока не известны.

Звуки автоматных очередей слышны в Киеве и области. Видео © Телеграм-канал "Реальный Киев"

В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове. Удары происходили по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, взрывы раздались в Житомирской области.

Обложка ©

Телеграм-канал "КМДА — офіційний канал"

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров