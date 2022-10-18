В Киеве и Киевской области слышны звуки автоматных очередей
В Киеве и Киевской области слышны звуки автоматной стрельбы, сообщает украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на очевидцев.
Предварительно, огонь ведут Вооружённые силы Украины. Причины пока не известны.
Звуки автоматных очередей слышны в Киеве и области. Видео © Телеграм-канал "Реальный Киев"
Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове. Удары происходили по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, взрывы раздались в Житомирской области.
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