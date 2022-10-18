В Киеве и Киевской области слышны звуки автоматных очередей

В Киеве и Киевской области слышны звуки автоматной стрельбы, сообщает украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на очевидцев.

В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове. Удары происходили по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, взрывы раздались в Житомирской области.