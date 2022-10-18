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18 октября, 05:56

На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове

<p>Дым, поднимающийся над Днепропетровском. Обложка © Телеграм-канал "Страна.ua"</p>

Дым, поднимающийся над Днепропетровском. Обложка © Телеграм-канал "Страна.ua"

Два удара по объекту энергетической инфраструктуры зафиксировано в Днепре. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Подробности случившегося пока не известны.

Также о двух сериях взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Телехов. Предварительно, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города. После этого метрополитен в Харькове сообщил о приостановке движения поездов. Также сообщается о взрывах в Житомирской области.

Взрывы в Харькове. Видео © Телеграм-канал "Харьков Life"

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Ранее Лайф писал о взрывах в Кривом Роге. В местных телеграм-каналах сообщают, что над городом поднимается дым. После взрыва начали звучать сирены автомобильных сигнализаций.

Артур Лапсаков

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