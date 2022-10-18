На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове

Два удара по объекту энергетической инфраструктуры зафиксировано в Днепре. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Подробности случившегося пока не известны.

Также о двух сериях взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Телехов. Предварительно, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города. После этого метрополитен в Харькове сообщил о приостановке движения поездов. Также сообщается о взрывах в Житомирской области.

Взрывы в Харькове. Видео © Телеграм-канал "Харьков Life"