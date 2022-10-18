На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове
Дым, поднимающийся над Днепром. Обложка © Телеграм-канал "Страна.ua"
Два удара по объекту энергетической инфраструктуры зафиксировано в Днепре. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
Подробности случившегося пока не известны.
Также о двух сериях взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Телехов. Предварительно, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города. После этого метрополитен в Харькове сообщил о приостановке движения поездов. Также сообщается о взрывах в Житомирской области.
Взрывы в Харькове. Видео © Телеграм-канал "Харьков Life"
Ранее Лайф писал о взрывах в Кривом Роге. В местных телеграм-каналах сообщают, что над городом поднимается дым. После взрыва начали звучать сирены автомобильных сигнализаций.