В Кривом Роге прогремели взрывы

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремели взрывы. Он написал об этом в своём Telegram-канале.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — говорится в публикации.

В местных Telegram-каналах сообщают, что над городом поднимается дым. После взрыва начали звучать сирены автомобильных сигнализаций.