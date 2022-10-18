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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 04:08
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В Кривом Роге прогремели взрывы

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремели взрывы. Он написал об этом в своём Telegram-канале.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — говорится в публикации.

В местных Telegram-каналах сообщают, что над городом поднимается дым. После взрыва начали звучать сирены автомобильных сигнализаций.

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Как сообщал Лайф, в Киеве утром 18 октября вновь объявили воздушную тревогу, жителей столицы призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Накануне в Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по объектам на Украине.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Андрей Григорьев
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