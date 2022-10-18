В Кривом Роге прогремели взрывы
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремели взрывы. Он написал об этом в своём Telegram-канале.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — говорится в публикации.
В местных Telegram-каналах сообщают, что над городом поднимается дым. После взрыва начали звучать сирены автомобильных сигнализаций.
Как сообщал Лайф, в Киеве утром 18 октября вновь объявили воздушную тревогу, жителей столицы призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Накануне в Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по объектам на Украине.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka