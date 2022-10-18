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18 октября, 04:00

Николаев и Николаевская область Украины частично остались без света

В Николаевской области Украины и её административном центре, городе Николаеве, частично отключилось электричество. Об этом сообщает телеканал "Общественное ТВ".

Перед этим в городе прогремело несколько взрывов. Затем глава области Виталий Ким подтвердил, что в регионе опять появились проблемы с энергоснабжением. Он прокомментировал ситуацию одним словом: "Чиним". Всему этому предшествовала воздушная тревога.

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Как сообщал Лайф, в Киеве также утром 18 октября вновь объявили воздушную тревогу, жителей столицы призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Накануне в Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по объектам на Украине.

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ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

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