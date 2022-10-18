Николаев и Николаевская область Украины частично остались без света
В Николаевской области Украины и её административном центре, городе Николаеве, частично отключилось электричество. Об этом сообщает телеканал "Общественное ТВ".
Перед этим в городе прогремело несколько взрывов. Затем глава области Виталий Ким подтвердил, что в регионе опять появились проблемы с энергоснабжением. Он прокомментировал ситуацию одним словом: "Чиним". Всему этому предшествовала воздушная тревога.
Как сообщал Лайф, в Киеве также утром 18 октября вновь объявили воздушную тревогу, жителей столицы призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Накануне в Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по объектам на Украине.
ТАСС / Zuma