Почему ПВО Киева не справилась с ударом дронов "Герань-2" Оглавление Удары по Украине Защита Киева против "газонокосилок" Характеристики дрона "Герань-2" Формула успеха на заказ Пока местные жители критикуют Киев за то, что его обещания создать "антидроновый купол" оказались фикцией, эксперты предрекают киевской противовоздушной обороне ещё большее фиаско. 102183 102183 Коллаж © LIFE. Фото © 3DExport.com/vexpert

Удары по Украине

Рано утром 17 октября дроны-камикадзе "Герань-2" снова были применены для ударов по энергосистеме и военным объектам Киева. В городе была объявлена воздушная тревога из-за взрывов. Также объявление тревоги подтверждено властями Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Ранее она прозвучала в Одесской, Николаевской и приграничных с Киевской областях. Российские беспилотники "Герань-2" спокойно обошли ПВО Киева и поразили несколько объектов.

Ранее под Винницей были обнаружены обломки украинского МиГа-29, который был уничтожен при помощи БПЛА "Герань-2". Как отмечают военные эксперты, это первый в истории случай уничтожения истребителя с помощью беспилотника-камикадзе в ходе воздушного боя.

По некоторым данным, России доступна технология производства таких дронов и уже налажено три производства. Сейчас дроны "Герань-1" и "Герань-2", о которых заговорили примерно в сентябре, становятся массовым оружием и в настоящий момент летят во все города Украины.

17 октября в Сети было опубликовано видео удара по военному городку ВСУ в Николаевской области. В ночь с 16 на 17 октября дрон прилетел и сжёг украинскую казарму. Попадание было зафиксировано другим дроном при помощи тепловизора.

Защита Киева против "газонокосилок"

В беседе с "Лайфом" военный эксперт Алексей Леонков назвал главную проблему ПВО Украины в случае с "Геранью-2".

Здесь вопрос связан с возможностью РЛС систем ПВО. Вот эту систему ПВО, состоящую из советских комплексов, объединили в геоинформационную сеть, которая позволяет им работать в режиме пассива. То есть пассивная РЛС работает и воздушные цели как бы обнаруживает, но при этом активное участие выполняют системы спутниковой разведки типа АВАКС. Так вот они, с одной стороны, очень хорошо обнаруживают наши самолёты, но при этом плохо обнаруживают наши ракеты, а "Шахеды", ну или "Герани" вообще не обнаруживают. Алексей Леонков Военный эксперт

Если бы в Киеве работала исключительно советская система защиты, те же комплексы С-300, то, возможно, "Герани" удалось бы засечь. Однако ракеты С-300, сроки хранения которых давно истекли, представляют большую опасность, чем дроны-камикадзе, — при попытке поражения целей украинские ракеты С-300 регулярно сбиваются с цели и попадают в жилые дома. Дополнить существующую ПВО антидроновым куполом у Киева не вышло, поэтому "Герани" спокойно пролетели несколько сотен километров и поразили цели.

Характеристики дрона "Герань-2"

Наиболее вероятный прототип "Герани-2" — иранский дрон Shahed 136, доказавший свою эффективность по обходу систем ПВО в ходе атаки хуситов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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По словам военного эксперта Алексея Леонкова, защитить объекты от таких дронов не помогла даже продвинутая американская система ПВО.

Там у них стояла американская система Patriot. И они утверждали, что могут сбить "Шахеды". У них была по этому поводу статья, что ракета стоимостью почти "1 млн долларов сбила дрон стоимостью 200 долларов". Когда произошла атака на Saudi Aramco, выяснилось, что ничего этого сделать они не могут Алексей Леонков Военный эксперт

Главное достоинство "Герани-2" — простота и дешевизна при несоразмерно высокой отдаче. На беспилотнике установлен двигатель MD 550 производства КНР мощностью 50 лошадиных сил. Такие обычно ставят на современные скутеры и мопеды, а также на газонокосилки. Материал корпуса — композит, по сути — обычный пластик плюс металлические рёбра для жёсткости.

На небольшой дальности "Герань-2" может управляться оператором, как традиционный беспилотник. Удары на дальние расстояния осуществляются им по координатам GPS или ГЛОНАСС, как на "Калибрах" или ракетах Х-101. Дальность полёта "Герани-2" — от 700 до 1800 км. Скорость — около 180 км/ч. Этого достаточно, чтобы запустить дроны где-нибудь в Херсоне, а через несколько часов зафиксировать поражение целей в Киеве. От Южного фронта до столицы Украины — как раз 600 километров. Три с небольшим часа лёта.

Пусковая установка "Герани-2" похожа на обычный грузовик, и замаскировать её довольно просто. При этом она может запускать до пяти дронов за раз. Несколько установок запускают целый рой дронов, который "разлетается" сразу после запуска. При этом боевая нагрузка одного дрона составляет до 50 кг. Как показывает практика, этого достаточно для уничтожения и военной инфраструктуры, и артиллерийских установок, и РСЗО, и даже сложных целей вроде танков и гаубиц противника. И это при невысокой себестоимости: около 50 тысяч рублей (800 долларов) за одну "Герань-2". Тогда как тот же "Байрактар" стоит не меньше двух миллионов долларов за экземпляр.

У "Герани-2" есть предшественник. Это "Герань-1" (прототип — иранский Shahed-131). Главное отличие "Герани-1" от "Герани-2" — в боевой части, у неё она в три раза меньше — около 15 кг. Меньшая длина — 2,6 метра. Меньший вес — в районе 135 кг против 200 кг. Дальность полёта "Герани-1" — около 900 км . На "Герани-1" стоит роторно-поршневой двигатель, разработанный на базе китайских MDR-208, которые в свою очередь являются копией британского AR731. С одной стороны, он менее мощный, чем у "Герани-2", с другой — это снижает его тепловую заметность и, что немаловажно, стоимость.

Формула успеха на заказ

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, до определённого времени господство "Гераней" в воздухе Украины будет бесспорным. В перспективе Киев, возможно, сумеет найти противоядие, но пока они его будут искать, в дело может включиться новый не учтённый для них фактор.

Даже если они смогут развернуть противодроновый купол, остаётся вопрос, будет ли у них достаточное количество комплексов ПВО, чтобы с "Геранями" бороться. Это большая зона покрытия. А ведь помимо "Гераней" летают крылатые ракеты, летают "Искандеры", и в конце концов могут быть применены "Кинжалы" Алексей Леонков Военный эксперт

Пока Киев обесточен не полностью, но, если возникнет необходимость, полного блэкаута города можно будет добиться применением трёх-четырёх десятков таких дронов. Пока одни будут сковывать ПВО и отвлекать огонь на себя, остальные поразят нужные цели. После этого оборона города с воздуха будет практически невозможна, поскольку в список целей для "Гераней" могут быть внесены и оставшиеся в столице Украины комплексы ПВО.

Фото © Wikipedia Сможет ли Украина защитить Киев от БПЛА "Герань-2"? 0 Сможет Не сможет Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев