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18 октября, 03:25

Сёмин объяснил, почему "Золотой мяч" отдали Бензема

Экс-тренер "Локомотива" Сёмин: Бензема получил "Золотой мяч" заслуженно

Французский 32-летний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заслуженно получил "Золотой мяч". Такое мнение высказал бывший тренер столичного "Локомотива" и сборной РФ Юрий Сёмин.

"Всё заслуженно. Вне сомнений, он был самым полезным игроком. Тем более что Бензема выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом страны. Это очень правильное решение", — сказал Сёмин в интервью "Чемпионату".

Благодаря своим достижениям Бензема обошёл в "схватке" за приз сенегальского нападающего мюнхенской "Баварии" Садио Мане и хавбека "Манчестер Сити" из Бельгии Кевина Де Брёйне.

Обладатель "Золотого мяча" Каннаваро стал главным тренером итальянского клуба

Обладатель "Золотого мяча" Каннаваро стал главным тренером итальянского клуба

Лайф рассказывал, что аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в этот раз даже не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту "Золотой мяч". Такое случилось впервые с 2005 года.

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Soccer.ru / Артём Гусев

Анатолий Симоненко

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