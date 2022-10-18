Сёмин объяснил, почему "Золотой мяч" отдали Бензема

Французский 32-летний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заслуженно получил "Золотой мяч". Такое мнение высказал бывший тренер столичного "Локомотива" и сборной РФ Юрий Сёмин.

"Всё заслуженно. Вне сомнений, он был самым полезным игроком. Тем более что Бензема выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом страны. Это очень правильное решение", — сказал Сёмин в интервью "Чемпионату".

Благодаря своим достижениям Бензема обошёл в "схватке" за приз сенегальского нападающего мюнхенской "Баварии" Садио Мане и хавбека "Манчестер Сити" из Бельгии Кевина Де Брёйне.