Сёмин объяснил, почему "Золотой мяч" отдали Бензема
Экс-тренер "Локомотива" Сёмин: Бензема получил "Золотой мяч" заслуженно
Французский 32-летний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заслуженно получил "Золотой мяч". Такое мнение высказал бывший тренер столичного "Локомотива" и сборной РФ Юрий Сёмин.
"Всё заслуженно. Вне сомнений, он был самым полезным игроком. Тем более что Бензема выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом страны. Это очень правильное решение", — сказал Сёмин в интервью "Чемпионату".
Благодаря своим достижениям Бензема обошёл в "схватке" за приз сенегальского нападающего мюнхенской "Баварии" Садио Мане и хавбека "Манчестер Сити" из Бельгии Кевина Де Брёйне.
Лайф рассказывал, что аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в этот раз даже не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту "Золотой мяч". Такое случилось впервые с 2005 года.
Soccer.ru / Артём Гусев