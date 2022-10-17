Обладателем "Золотого мяча" впервые стал футболист "Реала" Карим Бензема

Что касается Бензема, в прошлом сезоне он уже в пятый раз стал победителем Лиги чемпионов, в четвёртый — чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. А ещё на его счету — титул лучшего бомбардира ЛЧ (15 голов) и первенства страны (27). За "Реал" он выступает с 2009 года. За это время забил 328 голов, и тут пока французу до лидерства далеко. Куда лучше результат у португальца Криштиану Роналду — 450 голов.