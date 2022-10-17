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17 октября, 20:17

Обладателем "Золотого мяча" впервые стал футболист "Реала" Карим Бензема

<p>Карим Бензема. Фото © ТАСС / AP / Francois Mori</p>

Карим Бензема. Фото © ТАСС / AP / Francois Mori

Приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football — "Золотой мяч" — впервые вручили французскому нападающему испанского "Реала" Кариму Бензему. Церемония прошла в парижском театре "Шатле".

По итогам голосования на втором месте оказался сенегальский нападающий германской "Баварии" Садио Мане. Третье место же досталось бельгийскому полузащитнику английского "Манчестер Сити" Кевину Де Брёйне.

Что касается Бензема, в прошлом сезоне он уже в пятый раз стал победителем Лиги чемпионов, в четвёртый — чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. А ещё на его счету — титул лучшего бомбардира ЛЧ (15 голов) и первенства страны (27). За "Реал" он выступает с 2009 года. За это время забил 328 голов, и тут пока французу до лидерства далеко. Куда лучше результат у португальца Криштиану Роналду — 450 голов.

Обладатель "Золотого мяча" Каннаваро стал главным тренером итальянского клуба

Обладатель "Золотого мяча" Каннаваро стал главным тренером итальянского клуба

Лайф рассказывал, что аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в этот раз даже не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту "Золотой мяч". Такое случилось впервые с 2005 года.

Андрей Григорьев

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