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18 октября, 03:34

Россиянам рассказали, как не угодить в лапы мошенников при поиске подработки

Эксперт Вураско: При удалённом трудоустройстве нужно собирать информацию о компании

При попытке устроиться на удалённую подработку есть риск стать жертвой мошенников. Эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC Александр Вураско рассказал, как распознать нечистых на руку работодателей и что нужно делать, чтобы обезопасить себя.

"В большинстве случаев злоумышленники используют два вида мотивации: негативную, когда вам сообщают о каких-то проблемах, и позитивную, когда вы якобы что-то выиграли или можете получить. Схемы, связанные с заработком, обычно предполагают позитивную мотивацию. Акцент делается на людей, которые хотят дополнительно заработать деньги, причём желательно дистанционно и без лишних усилий. Тут открывается огромный простор для различных махинаций", — пояснил Вураско в интервью радио Sputnik.

По его словам, существует несколько основных сценариев для обмана доверчивых соискателей. Один из них — уговорить что-то приобрести, прежде чем взяться за работу, например униформу или софт для выполнения должностных задач. Также мошенники могут предложить купить продукцию, чтобы перепродать её с комиссией или кешбэком. Бывает, что на первых порах жертва зарабатывает какие-то деньги, но в какой-то момент теряет все заработанные, а также личные средства.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт советует запрашивать у потенциальных работодателей сведения о компании и проверять информацию о ней в Интернете, включая отзывы бывших сотрудников. Более того, рабочие отношения должны быть урегулированы юридически. Заключение трудового договора поможет ощутить твёрдую почву под ногами. А вот отказ подписывать документы, обещание перевести деньги на карту, а также запрос данных банковской карты, а не счёта для зачисления зарплаты должны насторожить будущего сотрудника.

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Ранее специалист по персоналу перечислила ключевые шаги в поиске подработки и указала на типичную ошибку соискателей — уточнение обязанностей на предыдущем месте работы, тогда как гораздо полезнее будет назвать достижения.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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