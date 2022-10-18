Россиянам рассказали, как не угодить в лапы мошенников при поиске подработки

При попытке устроиться на удалённую подработку есть риск стать жертвой мошенников. Эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC Александр Вураско рассказал, как распознать нечистых на руку работодателей и что нужно делать, чтобы обезопасить себя.

"В большинстве случаев злоумышленники используют два вида мотивации: негативную, когда вам сообщают о каких-то проблемах, и позитивную, когда вы якобы что-то выиграли или можете получить. Схемы, связанные с заработком, обычно предполагают позитивную мотивацию. Акцент делается на людей, которые хотят дополнительно заработать деньги, причём желательно дистанционно и без лишних усилий. Тут открывается огромный простор для различных махинаций", — пояснил Вураско в интервью радио Sputnik.

По его словам, существует несколько основных сценариев для обмана доверчивых соискателей. Один из них — уговорить что-то приобрести, прежде чем взяться за работу, например униформу или софт для выполнения должностных задач. Также мошенники могут предложить купить продукцию, чтобы перепродать её с комиссией или кешбэком. Бывает, что на первых порах жертва зарабатывает какие-то деньги, но в какой-то момент теряет все заработанные, а также личные средства.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт советует запрашивать у потенциальных работодателей сведения о компании и проверять информацию о ней в Интернете, включая отзывы бывших сотрудников. Более того, рабочие отношения должны быть урегулированы юридически. Заключение трудового договора поможет ощутить твёрдую почву под ногами. А вот отказ подписывать документы, обещание перевести деньги на карту, а также запрос данных банковской карты, а не счёта для зачисления зарплаты должны насторожить будущего сотрудника.