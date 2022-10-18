Вызванный крушением Су-34 пожар унёс жизни 13 человек в Ейске

В Ейске до 13 человек выросло количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве и последовавшего за этим пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве сообщили, что на месте ЧП было спасено 68 человек. Людей в том числе вызволяли из квартир при помощи автолестниц. Эвакуировано было более 360 человек.