Вызванный крушением Су-34 пожар унёс жизни 13 человек в Ейске
После разбора завалов число жертв пожара в Ейске выросло до 13 человек
В Ейске до 13 человек выросло количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве и последовавшего за этим пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве сообщили, что на месте ЧП было спасено 68 человек. Людей в том числе вызволяли из квартир при помощи автолестниц. Эвакуировано было более 360 человек.
"Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС", — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.
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