"Взрыва не было": Глава МЧС назвал причину пожара в многоэтажке после крушения Су-34
Глава МЧС Куренков: После падения Су-34 в Ейске "никакого взрыва не было"
Самолёт Су-34, потерпевший крушение в жилом массиве Ейска, после падения не взорвался. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Он объяснил, что причиной пожара в многоэтажном доме стал разлив топлива.
Глава МЧС России Александр Куренков говорит о причинах пожара после крушения Су-34. Видео @ Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
"Рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, всё понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди", — сообщил Куренков журналистам, отметив, что пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.
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