"Взрыва не было": Глава МЧС назвал причину пожара в многоэтажке после крушения Су-34

Самолёт Су-34, потерпевший крушение в жилом массиве Ейска, после падения не взорвался. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Он объяснил, что причиной пожара в многоэтажном доме стал разлив топлива.

"Рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, всё понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди", — сообщил Куренков журналистам, отметив, что пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.