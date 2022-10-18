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18 октября, 00:19

"Взрыва не было": Глава МЧС назвал причину пожара в многоэтажке после крушения Су-34

Глава МЧС Куренков: После падения Су-34 в Ейске "никакого взрыва не было"

Самолёт Су-34, потерпевший крушение в жилом массиве Ейска, после падения не взорвался. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Он объяснил, что причиной пожара в многоэтажном доме стал разлив топлива.

Глава МЧС России Александр Куренков говорит о причинах пожара после крушения Су-34. Видео @ Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

"Рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, всё понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди", — сообщил Куренков журналистам, отметив, что пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.

Мурашко уточнил количество погибших после крушения Су-34 в Ейске

Мурашко уточнил количество погибших после крушения Су-34 в Ейске

Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.

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Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Анатолий Симоненко

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