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18 октября, 00:14

Слова Борреля о джунглях вне ЕС признали расистскими

МИД ОАЭ признал расистскими слова Борреля о джунглях вне ЕС

МИД Объединённых Арабских Эмиратов осудил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за недавние высказывания. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Речь идёт о выступлении Борреля 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, где он, говоря о внешнеполитической идее объединения, сравнил Европу с садом, а остальной мир — с джунглями, которые могут вторгнуться в этот сад, если не поддерживать с ними диалог.

В Абу-Даби подчеркнули, что подобные высказывания приводят к усилению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всём мире. В МИД ОАЭ вызвали исполняющего обязанности главы представительства Евросоюза в ОАЭ Эмиля Поульсена, потребовав предоставить комментарии от Европейской службы внешних действий относительно вредных и расистских заявлений Борреля.

"У других — на языке": Пушков прокомментировал угрозы Борреля Москве русской пословицей

"У других — на языке": Пушков прокомментировал угрозы Борреля Москве русской пословицей

Ранее глава фракции Национального объединения в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен осудила другое заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Речь об угрозах, что в случае крупного удара России по Украине Запад якобы даст мощный военный ответ.

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ТАСС / Virginia Mayo

Анатолий Симоненко

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