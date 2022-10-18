Слова Борреля о джунглях вне ЕС признали расистскими

МИД Объединённых Арабских Эмиратов осудил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за недавние высказывания. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Речь идёт о выступлении Борреля 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, где он, говоря о внешнеполитической идее объединения, сравнил Европу с садом, а остальной мир — с джунглями, которые могут вторгнуться в этот сад, если не поддерживать с ними диалог.