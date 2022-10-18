США лишили "Уральские авиалинии" привилегий

По данным агентства, американская сторона ссылается на якобы имевшее место нарушение компанией экспортных ограничений, введённых в отношении России. Санкции против "Уральских авиалиний", введённые на шесть месяцев, могут быть и продлены. Мера означает, что компания пока не имеет права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США, реэкспорт американских товаров из третьих стран.