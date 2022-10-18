США лишили "Уральские авиалинии" привилегий
Reuters: Минторг США отозвал экспортные привилегии у "Уральских авиалиний"
Минпромторг США лишил российскую авиакомпанию "Уральские авиалинии" экспортных привилегий. Агентство Reuters сообщает о том, что меры эти временные.
По данным агентства, американская сторона ссылается на якобы имевшее место нарушение компанией экспортных ограничений, введённых в отношении России. Санкции против "Уральских авиалиний", введённые на шесть месяцев, могут быть и продлены. Мера означает, что компания пока не имеет права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США, реэкспорт американских товаров из третьих стран.
Как писал ранее Лайф, летом Минторг США ввёл экспортные санкции в отношении "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Данные авиакомпании на 180 дней лишены права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, включая не только экспорт, но и реэкспорт американских товаров из-за рубежа.