Минфин призвали вернуть мобилизованным потраченное на экипировку

Мобилизованным гражданам следует возместить затраты на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей, необходимых для службы. С такой идеей выступили в Госдуме. По мнению зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, потраченные средства можно вернуть за счёт социального вычета. Он подчеркнул, что некоторые расходы значительны. Так, на один бронежилет уходит от 180 тысяч рублей.

"Локальным бюджетам могут возместить потраченные средства трансферами из федеральной казны", — цитирует газета "Известия" фрагмент письма Наумова, которое он направил главе Минфина Антону Силуанову.

Также, по его словам, предстоит решить, как можно будет вернуть деньги тем, кто помогал мобилизованным. Если эти траты следует отнести к категории благотворительности, тогда эти люди тоже смогут получать социальный вычет, считает парламентарий.

Эксперты озвучивают мнение, что перечень необходимого утверждён в Минобороны, которое и должно обеспечить призванного. Третьи полагают, что инициатива о социальном вычете на амуницию абсолютно логична. А всем, кому пришлось закупать средства защиты, форму и тому подобное на свои кровные, необходимо компенсировать расходы. Издание отмечает, что альтернативой может стать и прямой кешбэк по предъявленным чекам. Этот механизм уже обкатан в туристической отрасли: люди могли вернуть до 20% своих трат.