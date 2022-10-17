В Подмосковье вслед за Москвой завершилась частичная мобилизация
Воробьёв объявил о завершении частичной мобилизации в Подмосковье
В Московской области завершился призыв в рамках объявленной частичной мобилизации, регион в полном объёме выполнил поставленные задачи. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Воробьёв на встрече с военным комиссаром Подмосковья. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
"Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат", — сказал он на встрече с военным комиссаром региона Алексеем Астаховым.
Сейчас, по словам губернатора, следует помогать тем, кто на передовой. Подмосковные власти также будут поддерживать семьи мобилизованных, без внимания, как пообещал Воробьёв, никто не останется.
Напомним, ранее сегодня мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. По его словам, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие. При этом, как рассказал Локтев, москвичи продолжают записываться в добровольцы, их количество исчисляется сотнями.
VK / Минобороны России