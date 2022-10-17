В Подмосковье вслед за Москвой завершилась частичная мобилизация

В Московской области завершился призыв в рамках объявленной частичной мобилизации, регион в полном объёме выполнил поставленные задачи. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Воробьёв на встрече с военным комиссаром Подмосковья. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

"Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат", — сказал он на встрече с военным комиссаром региона Алексеем Астаховым.