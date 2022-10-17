Минимум один человек погиб при крушении Су-34 в Ейске, ещё трое в тяжёлом состоянии
Mash: Минимум один человек погиб при крушении самолёта Су-34 в Ейске
Как минимум один человек погиб при крушении самолёта Су-34 в Ейске. Ещё троих, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Кадры от очевидцев крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE
Также известно, что площадь пожара, который охватил жилой дом после аварии, составляет около двух тысяч квадратных метров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгоранию присвоен третий ранг.
"В 18:20 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме. На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этаж жилого дома. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших уточняется", — сообщили в МЧС и добавили, что социальные объекты не повреждены.
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Напомним, сегодня около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться, но его судьба неизвестна. Как сообщают источники Лайфа, у самолёта была техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. На данный момент известно, что пострадало 15 квартир.
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