"Многоэтажка, там же люди!": Лайф публикует эмоциональное видео первых минут после крушения Су-34 в Ейске
Появилось видео первых минут после крушения Су-34 в Ейске
В распоряжении Лайфа оказалось очень эмоциональное видео от очевидцев крушения Су-34 в Ейске. На кадрах видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнём, также слышны взрывы.
Эмоциональное видео от очевидцев крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE
"Ого, как горит, что там горит! Многоэтажка, Боря, там же люди! Что там упало?" — кричит женщина, проезжавшая мимо на машине.
Ранее Лайф сообщал, что около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться, но его судьба неизвестна. Как выяснилось, упавшим самолётом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34. Информация о пострадавших уточняется.
Кадр из видео LIFE