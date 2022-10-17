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17 октября, 16:19

"Многоэтажка, там же люди!": Лайф публикует эмоциональное видео первых минут после крушения Су-34 в Ейске

Появилось видео первых минут после крушения Су-34 в Ейске

В распоряжении Лайфа оказалось очень эмоциональное видео от очевидцев крушения Су-34 в Ейске. На кадрах видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнём, также слышны взрывы.

Эмоциональное видео от очевидцев крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE

"Ого, как горит, что там горит! Многоэтажка, Боря, там же люди! Что там упало?" — кричит женщина, проезжавшая мимо на машине.

Причиной крушения Су-34 в Ейске могла стать техническая неисправность

Причиной крушения Су-34 в Ейске могла стать техническая неисправность

Ранее Лайф сообщал, что около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться, но его судьба неизвестна. Как выяснилось, упавшим самолётом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34. Информация о пострадавших уточняется.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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