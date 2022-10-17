"Многоэтажка, там же люди!": Лайф публикует эмоциональное видео первых минут после крушения Су-34 в Ейске

В распоряжении Лайфа оказалось очень эмоциональное видео от очевидцев крушения Су-34 в Ейске. На кадрах видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнём, также слышны взрывы.

Эмоциональное видео от очевидцев крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE

"Ого, как горит, что там горит! Многоэтажка, Боря, там же люди! Что там упало?" — кричит женщина, проезжавшая мимо на машине.