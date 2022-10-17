Победитель "Учителя года" Лутовинов: В РФ стоит отменить домашние задания для школьников

В России стоит отменить домашние задания для школьников. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил победитель конкурса "Учитель года России – 2022" Дмитрий Лутовинов.

"Опыт отмены домашних заданий есть уже во многих странах. Думаю, стоит попробовать. Потому что хотелось бы, чтобы дети дома отдыхали, занимались в секциях, в кружках. Знаете, я такую тенденцию увидел, что отличники вынуждены абсолютно всё время проводить за уроками: и вечер, и ночь, и они утром ещё потом встают, читают. У ребёнка совершенно не остаётся времени", — подчеркнул он.

В то же время, как заметил Лутовинов, троечник или хорошист может делать уроки не так тщательно и успевать "нормально жить". Педагог также отметил, что старается не сильно нагружать учеников и понимает, что у них есть и другие преподаватели, к занятиям с которыми также нужно готовиться. Эксперт подчеркнул, что отменять домашние задания в школах надо постепенно, сейчас это не стоит делать резко.