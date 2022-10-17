Илон Маск признал Крым российским, сравнив его с Пёрл-Харбором

Крым имеет ключевое значение для национальной безопасности России, и потеря полуострова сравнима с потерей Гавайев или Пёрл-Харбора для США. Соответствующее заявление сделал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. По его мнению, если Киев попытается посягнуть на полуостров, Москва применит ядерное оружие.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Но, эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи", — написал 51-летний бизнесмен в "Твиттере".

В заключение миллиардер назвал "очень опасными дураками" людей, которые не верят в возможность начала ядерной войны.