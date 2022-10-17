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17 октября, 16:03

Илон Маск признал Крым российским, сравнив его с Пёрл-Харбором

Илон Маск: Крым для России то же самое, что Пёрл-Харбор для США

Крым имеет ключевое значение для национальной безопасности России, и потеря полуострова сравнима с потерей Гавайев или Пёрл-Харбора для США. Соответствующее заявление сделал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. По его мнению, если Киев попытается посягнуть на полуостров, Москва применит ядерное оружие.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Но, эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи", — написал 51-летний бизнесмен в "Твиттере".

В заключение миллиардер назвал "очень опасными дураками" людей, которые не верят в возможность начала ядерной войны.

Маск признал тщетность своих попыток повлиять на ситуацию вокруг Украины

Маск признал тщетность своих попыток повлиять на ситуацию вокруг Украины

Ранее Маск заявил, что вероятность ядерной войны в мире стремительно растёт. Лайф также писал, что миллиардер резко передумал и решил продолжить финансирование Starlink на Украине. Бизнесмен сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink: она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.

Обложка ©

Getty Images / Scott Olson

Наталья Исакова

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