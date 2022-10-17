Илон Маск признал Крым российским, сравнив его с Пёрл-Харбором
Илон Маск: Крым для России то же самое, что Пёрл-Харбор для США
Крым имеет ключевое значение для национальной безопасности России, и потеря полуострова сравнима с потерей Гавайев или Пёрл-Харбора для США. Соответствующее заявление сделал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. По его мнению, если Киев попытается посягнуть на полуостров, Москва применит ядерное оружие.
"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Но, эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи", — написал 51-летний бизнесмен в "Твиттере".
В заключение миллиардер назвал "очень опасными дураками" людей, которые не верят в возможность начала ядерной войны.
Ранее Маск заявил, что вероятность ядерной войны в мире стремительно растёт. Лайф также писал, что миллиардер резко передумал и решил продолжить финансирование Starlink на Украине. Бизнесмен сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink: она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.
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