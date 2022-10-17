Причиной крушения Су-34 в Ейске могла стать техническая неисправность
По предварительным данным, во дворе жилого дома по Коммунистической улице в Ейске упал Су-34. Как сообщают источники Лайф, у самолёта произошла техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. На данный момент известно, что пострадало 15 квартир. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Последствия крушения самолёта в Ейске. Видео © LIFE
По данным Mash, на Ейском аэродроме располагался 959-й учебный авиационный полк, затем 959-й бомбардировочный полк 1-й гвардейской Сталинградской, Свирской смешанной авиационной дивизии из состава 4-й армии ВВС и ПВО.
Ранее Лайф сообщал, что около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться, но его судьба неизвестна.