Причиной крушения Су-34 в Ейске могла стать техническая неисправность

По предварительным данным, во дворе жилого дома по Коммунистической улице в Ейске упал Су-34. Как сообщают источники Лайф, у самолёта произошла техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. На данный момент известно, что пострадало 15 квартир. Информации о погибших и пострадавших не поступало.