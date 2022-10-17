Врач объяснил, могут ли дети заболеть из-за сквозняка

Получить простуду из-за сквозняка маловероятно, в том числе детям, заявил в беседе с изданием "Вести Подмосковья" врач доказательной медицины Олег Абакумов. По его словам, заработать вирус от холодного воздуха вряд ли получится, однако это может негативно повлиять на уже инфицированного человека, подчеркнул эксперт.

"Почему-то именно у нас в России есть всеобщая истерия на этот счёт. Свежего воздуха мы как огня боимся. Спим в духоте, кутаем детей в 300 шалей и каждый чих сваливаем на то, что "наверное, продуло", — констатировал он.

Специалист добавил, что именно в России, в отличие от других стран, принято сильно утеплять детей. В этой связи эксперт обратил внимание на вред духоты. Абакумов отметил, что именно в таких условиях у человека развивается кислородное голодание и появляется риск потерять сознание.

Эксперт подчеркнул, что детей, особенно малышей, перегревать опасно. Дело в том, что в их организме содержится мало воды и соли, а при повышенном потоотделении наступает обезвоживание и истощение. В результате это может привести к запорам и вздутию живота. Также рискует ослабнуть иммунитет, что повышает вероятность развития инфекций в организме.