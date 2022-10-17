В Госдуму внесли поправки, уточняющие права и льготы для добровольцев

В Госдуму внесли на рассмотрение поправки, которые уточняют в законах РФ статус добровольцев, их права и порядок выплат денежного содержания. Их авторами стали в том числе члены Комитета Госдумы по обороне и его глава Андрей Картаполов.

Согласно поправкам, добровольческие формирования предлагается наделить статусом военнослужащих. Это значит, что все соответствующие социальные гарантии и выплаты будут доступны добровольцам и членам их семей. Такие формирования могут создаваться Министерством обороны РФ по решению президента страны в период мобилизации или военное время.

"Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооружённых сил РФ за пределами территории Российской Федерации", — говорится в документе.

Поправки гласят, что Минобороны будет определять численность добровольческих формирований, районы их действий, а также порядок прекращения их деятельности исходя из задач, стоящих перед вооружёнными силами.