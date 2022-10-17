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Опубликовано 17 октября 2022, 19:15

В Госдуму внесли поправки, уточняющие права и льготы для добровольцев

В Госдуме предложили наделить добровольческие формирования статусом военнослужащих

В Госдуму внесли на рассмотрение поправки, которые уточняют в законах РФ статус добровольцев, их права и порядок выплат денежного содержания. Их авторами стали в том числе члены Комитета Госдумы по обороне и его глава Андрей Картаполов.

Согласно поправкам, добровольческие формирования предлагается наделить статусом военнослужащих. Это значит, что все соответствующие социальные гарантии и выплаты будут доступны добровольцам и членам их семей. Такие формирования могут создаваться Министерством обороны РФ по решению президента страны в период мобилизации или военное время.

"Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооружённых сил РФ за пределами территории Российской Федерации", — говорится в документе.

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Поправки гласят, что Минобороны будет определять численность добровольческих формирований, районы их действий, а также порядок прекращения их деятельности исходя из задач, стоящих перед вооружёнными силами.

Ранее Лайф сообщал о том, что Военный комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев, желающих отправиться в зону спецоперации.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков
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