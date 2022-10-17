Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при падении самолёта на дом в Ейске

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта Су-34 на жилой район в Ейске. Глава государства уже заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейска", — говорится в сообщении Кремля.

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Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта на жилые дома. По уточнённым данным, самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте.