В Минобороны раскрыли детали обмена пленными с Украиной
МО РФ: В результате обмена с Киевом в РФ вернулись 110 россиян, среди которых 72 моряка
В результате обмена пленными в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 110 граждан РФ, среди которых 72 моряка с невоенных судов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживаемых киевским режимом с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что украинской стороне передано 108 военнослужащих ВСУ женского пола. При этом две гражданки Незалежной перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в РФ. Процесс прошёл при личном участии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.
Как уточнили в Минобороны, освобождённые россияне будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.
Напомним, об обмене пленными с Киевом по формуле 110 на 110 ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. А Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Бойцы в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению.
ТАСС / Михаил Соколов