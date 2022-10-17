В Минобороны раскрыли детали обмена пленными с Украиной

В результате обмена пленными в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 110 граждан РФ, среди которых 72 моряка с невоенных судов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживаемых киевским режимом с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что украинской стороне передано 108 военнослужащих ВСУ женского пола. При этом две гражданки Незалежной перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в РФ. Процесс прошёл при личном участии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.