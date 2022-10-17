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17 октября, 16:35

В Минобороны раскрыли детали обмена пленными с Украиной

МО РФ: В результате обмена с Киевом в РФ вернулись 110 россиян, среди которых 72 моряка

В результате обмена пленными в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 110 граждан РФ, среди которых 72 моряка с невоенных судов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживаемых киевским режимом с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что украинской стороне передано 108 военнослужащих ВСУ женского пола. При этом две гражданки Незалежной перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в РФ. Процесс прошёл при личном участии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

Как уточнили в Минобороны, освобождённые россияне будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

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Напомним, об обмене пленными с Киевом по формуле 110 на 110 ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. А Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Бойцы в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению.

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ТАСС / Михаил Соколов

Варвара Романова

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