Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что сегодня проходит обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110. По его словам, в РФ возвращаются 80 гражданских моряков.

"Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ", — написал Пушилин в телеграм-канале.