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17 октября, 13:11

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что сегодня проходит обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110. По его словам, в РФ возвращаются 80 гражданских моряков.

"Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ", — написал Пушилин в телеграм-канале.

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Ранее Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Бойцы в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению.

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ТАСС / Александр Река

Варвара Романова

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