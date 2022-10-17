Таджикистан проверит данные о причастности сограждан к стрельбе на полигоне под Белгородом

Власти Таджикистана проверяют информацию о возможной причастности таджикских граждан к стрельбе на военном полигоне в Белгородской области, в результате которой погибло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Напомним, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября произошло ЧП. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, злоумышленники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.