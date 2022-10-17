Вучич: Даже в случае введения Сербией санкций против РФ давление Запада не прекратится

Даже если Сербия введёт санкции против России, внешнее давление на Белград не прекратится. В дальнейшем Запад потребует признать независимость Косова. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер выступил на 20-летии Агентства безопасности и информации. Обращаясь к сотрудникам спецслужбы, Вучич подчеркнул, что в последние недели Белград "как Касабланка". По словам президента Сербии, партнёры со всего миры выступают с одинаково невыносимой лёгкостью поверхностности и безответственности.

"Когда у нас гости из России, выявляем те западные спецслужбы, которые следят за каждым их шагом. Когда у нас гости с Запада, тогда тех и других, кто за ними следит. И это говорит о том, насколько все интересуются не только друг другом, но и этой частью земли, которую мы хотели бы сохранить для себя и для поколений", — подчеркнул Вучич.

Если Сербия решит ввести санкции против РФ, продолжил он, западные страны одобрят этот шаг, но это продлится недолго, пять или шесть дней. Однако пока это является палкой, которой Белград бьют на всех форумах. Причём Запад не осмеливается так себя вести со странами побольше и сильнее, но с Сербией они будут делать всё то, за что обвиняют Россию по отношению к другим государствам, подчеркнул Вучич. А после всего этого у Белграда спросят, на какой стороне он хочет быть, намекая на "правильную": со странами ЕС. А это означает отречься от Косова и Метохии. Сейчас поступают открытые угрозы Сербии и её целостности, отметил президент.

"Требуют ввести санкции, потому что им мешает страна, которая высовывается, хочет иметь право на своё мнение, ничего больше. Никому не угрожает, ни на кого не напала, своей ногой не наступила на чужую землю, а Косово и Метохия никогда не была чужой землёй. Мы ни на кого не нападали, но были наказаны более жёстоко, чем Ирак и Афганистан", — подчеркнул Вучич.