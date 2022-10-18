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17 октября, 22:57

Отправленный из Москвы в Ейск Ил-76 с медиками развернули в небе

Самолёт Ил-76 МЧС России, который со специальными медицинскими модулями и специалистами федеральных клиник направили ранее в Ейск, развернули в небе. Об этом рассказал глава ведомства Александр Куренков, побывавший на месте крушения Су-34 в Ейске.

"Самолёт развернули в воздухе", — сказал министр, пояснив, что в прибытии борта больше нет необходимости.

Ситуацию прокомментировал также находящийся в Ейске глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что на Ил-76 из Москвы было отправлено 25 специалистов федеральных клиник.

"Но в силу того, что нет необходимости в дополнительном привлечении, борт вернулся назад в Москву", — сказал Мурашко после посещения центральной клинической больницы Ейска, где он узнал о состоянии госпитализированных.

Груда металлолома: Опубликовано видео с обломками Су-34 в Ейске

Груда металлолома: Опубликовано видео с обломками Су-34 в Ейске

Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты. По последним данным, погибло шесть человек, судьба ещё шестерых неизвестна. 19 человек пострадали.

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МЧС РФ

Андрей Григорьев
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