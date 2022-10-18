Отправленный из Москвы в Ейск Ил-76 с медиками развернули в небе

Самолёт Ил-76 МЧС России, который со специальными медицинскими модулями и специалистами федеральных клиник направили ранее в Ейск, развернули в небе. Об этом рассказал глава ведомства Александр Куренков, побывавший на месте крушения Су-34 в Ейске.

"Самолёт развернули в воздухе", — сказал министр, пояснив, что в прибытии борта больше нет необходимости.

Ситуацию прокомментировал также находящийся в Ейске глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что на Ил-76 из Москвы было отправлено 25 специалистов федеральных клиник.