Число жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до шести
В Ейске до шести человек выросло количество жертв крушения Су-34 у многоквартирного дома, судьба ещё шестерых неизвестна. 19 человек получили травмы. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.
"Погибли шестеро. 19 пострадавших, среди них двое детей", — сказал представитель главка руководителю МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации.
По его словам, пока обследованы не все квартиры. Пожар в доме удалось полностью потушить, осмотр продолжается.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.
LIFE