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17 октября, 20:51

Число жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до шести

В Ейске до шести человек выросло количество жертв крушения Су-34 у многоквартирного дома, судьба ещё шестерых неизвестна. 19 человек получили травмы. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

"Погибли шестеро. 19 пострадавших, среди них двое детей", — сказал представитель главка руководителю МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации.

По его словам, пока обследованы не все квартиры. Пожар в доме удалось полностью потушить, осмотр продолжается.

Чудесное спасение: Семья уехала в отпуск за день до падения Су-34 у их дома

Чудесное спасение: Семья уехала в отпуск за день до падения Су-34 у их дома

Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.

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LIFE

Андрей Григорьев

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