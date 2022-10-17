В Ейске после падения самолёта Су-34 у жилого дома ввели режим ЧС
В городе Ейске Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации после падения бомбардировщика Су-34 у многоквартирного жилого дома. Повреждены 72 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
"По предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь", — отметили в ведомстве.
В свою очередь глава региона Вениамин Кондратьев уточнил, какую помощь власти края выделят родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей. На каждого прописанного члена семьи будет выделено 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества, а при его полной потере — по 100 тысяч рублей на каждого члена.
Пострадавшие, получившие лёгкий вред здоровью, получат из регионального бюджета по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого вреда — по 400 тысяч. Родственникам погибших будет выплачено по миллиону рублей.
Напомним, сегодня около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. Как сообщают источники Лайфа, у самолёта была техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом, охватив больше десяти квартир. По последним данным, погибло четыре человека, но ещё несколько числятся пропавшими без вести.
LiFE