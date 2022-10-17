В Ейске после падения самолёта Су-34 у жилого дома ввели режим ЧС

В городе Ейске Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации после падения бомбардировщика Су-34 у многоквартирного жилого дома. Повреждены 72 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"По предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь", — отметили в ведомстве.

В свою очередь глава региона Вениамин Кондратьев уточнил, какую помощь власти края выделят родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей. На каждого прописанного члена семьи будет выделено 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества, а при его полной потере — по 100 тысяч рублей на каждого члена.

Пострадавшие, получившие лёгкий вред здоровью, получат из регионального бюджета по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого вреда — по 400 тысяч. Родственникам погибших будет выплачено по миллиону рублей.