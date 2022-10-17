Оставшийся без жилья житель Ейска: После падения Су-34 была паника
Житель Ейска рассказал о панике после падения Су-34 на его дом
После падения Су-34 на многоэтажный дом у жильцов была паника, они пытались как можно быстрее спастись. Об этом рассказал Лайфу мужчина по имени Роман, который в тот момент был дома с маленьким ребёнком.
"Произошёл взрыв. Дом пошатнулся. Мы взяли полотенца. Через подъезд не могли уже выйти из-за задымления, вышли на балкон, ждали помощи", — рассказал Роман.
В некотором смысле ему с ребёнком повезло — самолёт рухнул на противоположной стороне дома, поэтому квартира Романа осталась цела. А вот у соседей выгорела полностью.
С балкона мужчину с ребёнком эвакуировали спасатели, после чего отправили в больницу под капельницы. Обошлось без серьёзных травм. Сейчас, находясь в больнице, Роман обзванивает родственников и близких, чтобы сообщить, что в их семье обошлось без жертв. Тем более вопрос, где теперь жить, пока не решён.
"Всё печально. Я без жилья остался практически. Квартира хоть и не сгорела, а что с подъездом, сказать сложно", — сообщил Роман.
"Дядь, нормально всё?": Лайф публикует видео с лётчиком, катапультировавшимся из упавшего в Ейске Су-34
Напомним, сегодня около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. Как сообщают источники Лайфа, у самолёта была техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом, охватив 15 квартир. По последним данным, погибло четыре человека, но ещё несколько числятся пропавшими без вести.
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