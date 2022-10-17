Оставшийся без жилья житель Ейска: После падения Су-34 была паника

После падения Су-34 на многоэтажный дом у жильцов была паника, они пытались как можно быстрее спастись. Об этом рассказал Лайфу мужчина по имени Роман, который в тот момент был дома с маленьким ребёнком.

"Произошёл взрыв. Дом пошатнулся. Мы взяли полотенца. Через подъезд не могли уже выйти из-за задымления, вышли на балкон, ждали помощи", — рассказал Роман.

В некотором смысле ему с ребёнком повезло — самолёт рухнул на противоположной стороне дома, поэтому квартира Романа осталась цела. А вот у соседей выгорела полностью.

С балкона мужчину с ребёнком эвакуировали спасатели, после чего отправили в больницу под капельницы. Обошлось без серьёзных травм. Сейчас, находясь в больнице, Роман обзванивает родственников и близких, чтобы сообщить, что в их семье обошлось без жертв. Тем более вопрос, где теперь жить, пока не решён.

"Всё печально. Я без жилья остался практически. Квартира хоть и не сгорела, а что с подъездом, сказать сложно", — сообщил Роман.