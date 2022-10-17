Опубликовано видео с пленными, вернувшимися по обмену
Освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию России
Россияне, которых освободили на Украине в рамках обмена пленными, вернулись домой. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти 8 месяцев — с самого начала специальной военной операции. Одни звонят своим близким, порадовать, что уже почти дома. Другие нехотя, но рассказывают о выпавших на их долю испытаниях.
Освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию РФ. Видео © LIFE
"Восемь судов забрали, 65 человек. Ждали с начала военной операции. Нам сразу запретили выход в город... [у одного человека] отказали внутренние органы <...> там, чтобы медицинскую помощь оказали, — надо заявление писать, запрос идёт 5 дней", — рассказывает моряк Алексей.
"Алло, мама, привет! Я уже на территории России, меня обменяли, сообщи всем", — говорит по телефону ещё один освобождённый.
В целом же, прибывшие, хоть и выглядят уставшими, все как один говорят, что настроение "отличное" и "на высоте". Рассказывают, что как встретили "наших" — даже продолжающие грохотать обстрелы со стороны ВСУ стали не страшны.
Как ранее писал Лайф, Минобороны РФ сообщило, что в результате обмена с Киевом в РФ вернулись 110 россиян, среди которых 72 гражданских моряка. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.
Напомним, об обмене пленными с Киевом по формуле 110 на 110 ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. А Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Бойцы в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению.
LIFE