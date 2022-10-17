Россияне, которых освободили на Украине в рамках обмена пленными, вернулись домой. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти 8 месяцев — с самого начала специальной военной операции. Одни звонят своим близким, порадовать, что уже почти дома. Другие нехотя, но рассказывают о выпавших на их долю испытаниях.

Освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию РФ. Видео © LIFE

"Восемь судов забрали, 65 человек. Ждали с начала военной операции. Нам сразу запретили выход в город... [у одного человека] отказали внутренние органы <...> там, чтобы медицинскую помощь оказали, — надо заявление писать, запрос идёт 5 дней", — рассказывает моряк Алексей.

"Алло, мама, привет! Я уже на территории России, меня обменяли, сообщи всем", — говорит по телефону ещё один освобождённый.

В целом же, прибывшие, хоть и выглядят уставшими, все как один говорят, что настроение "отличное" и "на высоте". Рассказывают, что как встретили "наших" — даже продолжающие грохотать обстрелы со стороны ВСУ стали не страшны.