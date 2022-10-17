Захваченные под Одессой российские моряки наконец-то вернулись домой из украинского плена благодаря сегодняшнему обмену. Восемь месяцев члены экипажей восьми судов ожидали освобождения. Один из моряков, которого удерживали на корабле "Рондо", рассказал телеканалу "Звезда", что ему и его коллегам пришлось пережить.

Моряк с парохода "Рондо" рассказал, что пережил в украинском плену. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Нам никто не говорил нашего статуса, кто мы, что мы. Сидели как заложники, только по пароходу можно было передвигаться и в магазин. Один человек у нас умер, не получив медицинской помощи", — поведал мужчина.