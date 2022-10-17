Моряк с парохода "Рондо" рассказал, что пережил в украинском плену
Освобождённый российский моряк рассказал, что пережил в восьмимесячном плену на Украине
Захваченные под Одессой российские моряки наконец-то вернулись домой из украинского плена благодаря сегодняшнему обмену. Восемь месяцев члены экипажей восьми судов ожидали освобождения. Один из моряков, которого удерживали на корабле "Рондо", рассказал телеканалу "Звезда", что ему и его коллегам пришлось пережить.
Моряк с парохода "Рондо" рассказал, что пережил в украинском плену. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Нам никто не говорил нашего статуса, кто мы, что мы. Сидели как заложники, только по пароходу можно было передвигаться и в магазин. Один человек у нас умер, не получив медицинской помощи", — поведал мужчина.
Он также отметил, что никакой охраны к морякам не было приставлено. Их проверяли каждое утро и вечером, а в остальном находившиеся в заложниках люди были в полном неведении о ситуации.
Напомним, об обмене пленными с Киевом по формуле 110 на 110 ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. А Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Бойцы в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению.
Кадр из видео Telegram / Zvezdanews