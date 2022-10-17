Обломки упавшего в Ейске Су-34 потушены, пожар в доме локализован
Пожар в многоэтажном доме в Ейске, рядом с которым упал самолёт, локализован, также потушены обломки Су-34. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Как сообщили коллеги из МЧС, останки самолёта потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован", — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал в жилом районе и загорелся, также огонь охватил многоэтажку. По данным Минобороны, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Известно, что экипаж успел катапультироваться. При этом, по информации МЧС, в результате происшествия погибли два человека, ещё более 10 пострадали.
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