В ООН назвали позитивными переговоры по экспорту зерна в Москве
Представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик назвал позитивными переговоры по продлению соглашений об экспорте зерна, которые состоялись в Москве с участием замгенсека ООН Мартином Гриффитсом и гендиректором Конференции всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
Дюжаррик также уточнил, что 16 и 17 октября прошли встречи Гриффитса и Гринспен с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым и замминистра обороны РФ Александром Фоминым. Они и обсуждали экспорт продовольствия из портов Украины, а также продление и расширение договорённостей.
"Состоялась позитивная и конструктивная встреча Гринспен с заместителем председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым. Обсуждался экспорт продовольствия и удобрений из России", — добавил Дюжаррик.
При этом он не уточнил, получили ли представители Организации Объединённых Наций обещание от РФ по поводу продления зерновой сделки, которая завершается в середине ноября.
Ранее Лайф писал, что 16 октября состоялась встреча прибывшего в Москву Гриффитса с представителями российской стороны. Её подробности неизвестны, так как она носила закрытый характер. Позже стало известно, что в Москве прошли переговоры замминистра обороны Фомина и замгенсека ООН Гриффитса. Было отмечено, что возможность продления сделки напрямую зависит от полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей.
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