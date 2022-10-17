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17 октября, 17:24

В ООН назвали позитивными переговоры по экспорту зерна в Москве

Представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик назвал позитивными переговоры по продлению соглашений об экспорте зерна, которые состоялись в Москве с участием замгенсека ООН Мартином Гриффитсом и гендиректором Конференции всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Дюжаррик также уточнил, что 16 и 17 октября прошли встречи Гриффитса и Гринспен с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым и замминистра обороны РФ Александром Фоминым. Они и обсуждали экспорт продовольствия из портов Украины, а также продление и расширение договорённостей.

"Состоялась позитивная и конструктивная встреча Гринспен с заместителем председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым. Обсуждался экспорт продовольствия и удобрений из России", — добавил Дюжаррик.

При этом он не уточнил, получили ли представители Организации Объединённых Наций обещание от РФ по поводу продления зерновой сделки, которая завершается в середине ноября.

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Ранее Лайф писал, что 16 октября состоялась встреча прибывшего в Москву Гриффитса с представителями российской стороны. Её подробности неизвестны, так как она носила закрытый характер. Позже стало известно, что в Москве прошли переговоры замминистра обороны Фомина и замгенсека ООН Гриффитса. Было отмечено, что возможность продления сделки напрямую зависит от полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей.

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Getty Images / Horst Galuschka / picture alliance

Никита Осипов

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