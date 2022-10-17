Лайф публикует новое видео момента крушения Су-34 в Ейске
Появилось видео с моментом крушения Су-34 в Ейске с другого ракурса
В распоряжении Лайфа появилось новое видео с моментом крушения самолёта Су-34 в Ейске. На кадрах видно, что у борта прямо в воздухе вспыхивает двигатель, затем он стремительно теряет высоту, после чего падает на жилой квартал. После последовавшего взрыва над местом крушения поднимается огромный столб чёрного дыма.
Момент крушения Су-34 в Ейске с другого ракурса. Видео © LIFE
Пожарные до сих пор пытаются справиться с огнём. На месте дежурят бригады медиков. В Ейск также направляются врачи из Краснодара, санавиация и дополнительные машины скорой помощи.
Напомним, сегодня около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться, но его судьба неизвестна. Как сообщают источники Лайфа, у самолёта была техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Ещё трое, в том числе ребёнок, госпитализированы в тяжёлом состоянии. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.
Кадр из видео LIFE