Лайф публикует новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

В распоряжении Лайфа появилось новое видео с моментом крушения самолёта Су-34 в Ейске. На кадрах видно, что у борта прямо в воздухе вспыхивает двигатель, затем он стремительно теряет высоту, после чего падает на жилой квартал. После последовавшего взрыва над местом крушения поднимается огромный столб чёрного дыма.