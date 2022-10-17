При крушении Су-34 в Ейске пострадало минимум 17 квартир
Губернатор Краснодарского края: При крушении Су-34 в Ейске пострадало 17 квартир
После крушения самолёта Су-34 в Ейске пострадало как минимум 17 квартир. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также выехал на место происшествия.
Ситуация на месте крушения самолёта Су-34 в Ейске. Видео © LIFE
"Предварительно, пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку", — написал глава региона в телеграм-канале.
Кондратьев также отметил, что информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте сейчас работают бригады медиков и сотрудники экстренных служб. Кроме того, как рассказала журналистам замгубернатора региона Анна Минькова, на место ЧП уже направляются врачи из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи.
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Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта на жилые дома. По уточнённым данным, самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. В результате ЧП погиб минимум один человек, ещё трое в тяжёлом состоянии.
Кадр из видео LIFE