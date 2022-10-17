При крушении Су-34 в Ейске пострадало минимум 17 квартир

После крушения самолёта Су-34 в Ейске пострадало как минимум 17 квартир. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также выехал на место происшествия.

Кондратьев также отметил, что информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте сейчас работают бригады медиков и сотрудники экстренных служб. Кроме того, как рассказала журналистам замгубернатора региона Анна Минькова, на место ЧП уже направляются врачи из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи.